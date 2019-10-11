كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| إطلاق نسخة للأطفال من الجهاز اللوحي “Samsung Galaxy Tab A” متابعة-سنيار: أطلقت شركة “Samsung” جهازا لوحيا جديدا مصمما للأطفال، وهو “Samsung Galaxy Tab A Kids Edition”. يتم بيع جهاز “Samsung Galaxy Tab A Kids Edition” الجديد بسعر 149.99 دولارا أمريكيا، وهو يأتي مع نظام Android 9.0 Pie. Advertisements يحتوي الجهاز على شاشة مقاس 8 بوصة مع دقة عالية تصل إلى 1280 × 800 بكسل، كما يأتي مزودا بمعالج Snapdragon 429 المحمول وذاكرة وصول عشوائي 2 جيجابايت. يحتوي الجهاز اللوحي على مساحة تخزين 32 جيجابايت وفتحة بطاقة microSD، كما أنه مزود بكاميرات أمامية بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل.

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