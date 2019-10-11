كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| نظام التدريب الرياضي “GTS Live Pro” يوفر تقنيات ذكية لتدريب ناجح

متابعة-سنيار: “GTS Live Pro” هو نظام تدريب رياضي جديد تم إطلاقه عبر كيك ستارتر هذا الأسبوع، وهو يوفر مستشعرات GPS قوية يمكنها تسجيل التسارع بدقة، مما يجعله مثاليا لركوب الدراجات في المنافسات، وتمرينات الجري ومجموعة من التخصصات الأخرى.

وقال مطورو النظام: GTS Live Pro: إنه التعايش المثالي للتقنيات الرقمية المترابطة، إلى جانب الوظائف الإضافية الذكية لتحقيق أقصى قدر من النجاح في التدريب. ”

يتم نقل جميع البيانات في الوقت الفعلي ليتم تخزينها ومعالجتها في السحابة، ولكن يمكنك أيضا رؤيتها في مجال الرؤية الخاص بك بفضل شاشة العرض العلوية، مما يتيح لك التركيز على هدفك وجلسة التدريب الخاصة بك، ومن خلال نظارات البيانات الرياضية GTS Live Pro، ستعرف مدى أدائك.

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يمكّنك تطبيق الأداء المصاحب من نقل بيانات التدريب إلى نظارات البيانات الرياضية الخاصة بك في الوقت الفعلي، وإلى الأجهزة المحمولة الأخرى مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، مما يسمح للمدرب بمراقبة وتحليل جميع جلسات التدريب الخاصة بك مباشرة. ”

“GTS Live Pro” متاح للدعم على Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 489 يورو مع التسليم المتوقع خلال نوفمبر 2020.