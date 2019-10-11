كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Lumos Matrix” خوذة ذكية من أبل

متابعة-سنيار: بدأت Apple بيع خوذات Lumos Matrix في متاجرها وعلى الإنترنت يوم الأربعاء، وهي تأتي بلونين – أبيض وأسود مقابل 249.95 دولار.

يقول لومين دينج، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة “لوموس ماتريكس”، إنها تتخيل وظيفة خوذات الدراجات البخارية والدراجين اليوم.

بالإضافة إلى إضاءة أمامية ساطعة، تشتمل الخوذة على مصفوفة نقطية مقاس 7 × 11 ولوحة LED متحركة على ظهرها للإشارة إلى المنعطفات والمكابح للسائقين – وهي ترقية من العرض الثابت لخوذات Lumo السابقة، كما أن لديها تصميم جديد وانسيابي.

Advertisements

يمكن لراكبي الدراجات تنشيط الأنوار باستخدام لوحة اللمس البسيطة التي يمكن تركيبها على مقود الدراجة الخاصة بهم أو تطبيق Apple Watch الذي يقوم تلقائيا باكتشاف إشارات اليد.

يسمح تطبيق الهاتف المحمول للمستخدمين بضبط سطوع الأضواء وتردد الفلاش؛ حتى أنه يوفر للمستخدمين خيارا جديدا لتخصيص الرسوم المتحركة المعروضة على اللوحة الخلفية.

وقال دينغ: “الخوذات موجودة منذ فترة طويلة جدا، لكنها لم تتغير فعليا منذ 20 أو 30 عاما”. نريد أن نخرج بأفكار تجسد خوذة الجيل القادم”.