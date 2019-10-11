شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تكشف: الأبناء أكثر قلقا على استخدام آبائهم للسوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقضى الآباء الكثير من الوقت فى القلق بشأن كيفية تأثير وسائل التواصل الاجتماعى على أطفالهم، ولكن وجدت دراسة جديدة أن الأطفال قد يكونوا أكثر اهتمامًا بكيفية استخدام آبائهم لها.
على وجه التحديد، وجد الاستطلاع أن 42 فى المئة من المراهقين قالوا إن لديهم مشكلة فيما ينشره آباؤهم عنهم على وسائل التواصل الاجتماعى، ووصف أكثر من واحد من كل عشرة مراهقين أنها "مشكلة كبيرة".
قال ما يقرب من نصف المراهقين فى الاستطلاع أنهم قد اتصلوا بوالديهم لمناقشة نشاطهم عبر الإنترنت.
أجرت شركة مايكروسوفت هذه الدراسة، تحت عنوان "الكياسة والسلامة، والتفاعل عبر الانترنت – 2019"، وشملت أكثر من 12،500 شخص فى 25 مقاطعة مختلفة.
وصف الباحثون الآباء الذين نشروا معلومات محرجة أو مزعجة عن أطفالهم على وسائل التواصل الاجتماعى بأنها نوع من أنواع المشاركة.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: دراسة تكشف: الأبناء أكثر قلقا على استخدام آبائهم للسوشيال ميديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.