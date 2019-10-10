شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة بريطانية تخطط لإرسال روبوت صغير للمشى على القمر بحلول 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستضع المملكة المتحدة أول مستكشف لها إلى سطح القمر في عام 2021، حيث سترسل شركة خاصة بريطانية أصغر روبوت قمرى في العالم، والذى سيكون له أرجل بدلاً من العجلات ويزن 3 رطل فقط أى 1.5 كجم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إذا نجحت هذه المهمة، فقد تجعل المملكة المتحدة هي الدولة الرابعة التي تنجح في وضع مستكشف على سطح القمر، بعد فشل محاولتين لدول أخرى هذا العام.



الروبوت المستكشف

وقد صممت شركة SpaceBit البريطانية الروبوت، وأعلنت عن المهمة في حدث New Scientist Live في لندن اليوم، حيث قال بافلو تاناسيوك، مؤسس SpaceBit "هدفنا هو الذهاب إلى هناك ومعرفة ما هو متاح للبشرية جمعاء لاستكشافه".

وكشف أن الشركة تخطط لجمع وبيع البيانات من القمر، مضيفا أن هذا الروبوت، بأرجله الأربعة، سيوفر فرصة لجسم شبيه بالإنسان قليلاً لاستكشاف سطح القمر.



مركبة الهبوط

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وتتمثل الخطة في خروج المستكشف الصغير عن مركبة الهبوط، لإرسال فيديو عالي الدقة وبيانات LIDAR ثلاثية الأبعاد من مستشعراتها المدمجة.

كما يمكن لمركبة SpaceBit الصمود أمام درجات الحرارة من 130 درجة مئوية (266 درجة فهرنهايت) إلى -130 درجة مئوية (-202 درجة فهرنهايت) في الليل.

وقال تاناسيوك: "سيمضي الروبوت المستكشف ما يصل إلى 10 أيام على سطح القمر قبل الوصول إلى الليل والتجمد إلى الأبد".

وأضاف "ستؤدي هذه المهمة إلى حمل أول حمولة من المملكة المتحدة للوصول إلى سطح القمر وتحديد بداية حقبة جديدة في استكشاف الفضاء التجاري لبريطانيا".

وتمكنت ثلاث دول أخرى فقط للوصول على سطح القمر، وهم الولايات المتحدة وروسيا والصين.