شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناتور أمريكى يعلن الحرب على تطبيق تيك توك ويطالب بتنظيم عمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل السناتور ماركو روبيو رسالة إلى وزير الخزانة ستيفن منوشين يطلب فيها من لجنة الاستثمار الأجنبى فى الولايات المتحدة مراجعة استحواذ شركة ByteDance المالكة لتطبيق تيك توك على تطبيق ميوزكلى فى ضوء مزاعم الرقابة، إذ قال: "هناك أدلة كثيرة ومتنامية تكشف أن تيك توك كان يتجاهل المحتوى الأمريكى لتكريم سياسات الحكومة الصينية، مما يجعله يقمع حرية التعبير خارج حدوده".

ونقلاً عن موقع "انجادجيت" العلمى، وقد طلب تطبيق تيك توك من مشرفيه حذف أى موضوعات تتعلق ببعض الأحداث مثل مذبحة ميدان تيانانمن، ودعوات الاستقلال وغيرها من الموضوعات الأخرى المناهضة للحكومة الصينية.

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وأكدت المتحدثة باسم تطبيق تيك توك، أن الحكومة الصينية لم تطلب الرقابة على التطبيق، وأضافت أن البيانات الأمريكية مخزنة فى الولايات المتحدة، ولا تتمتع الصين بالسلطة القضائية على تيك توك نظرًا لعدم استخدامه هناك.

جدير بالذكر أن الصينيون ستخدمون تطبيق Douyin المتطابق تقريبًا لتيك توك، والذى يخضع للرقابة الصينية.