المميز في نظام ويندوز Windows 10X الجديد من مايكروسوفت

في المؤتمر الأخير لشركة مايكروسوفت اعلنت عن عدة اجهزة جديدة منها جهاز Surface Neo الذي كان يعمل بنظام Windows 10X فما هو هذا النظام؟. و ما الإختلاف بينه و بين النسخة العادية من ويندوز 10؟. في هذا الموضوع سنستعرض النظام الجديد. و ما يميزه عن النسخة العادية. علماً بأن هذه النسخة تكون للأجهزة ذات الشاشات المتعددة فقط. و يبدو انها لن تصدر لأي اجهزة اخرى بشكل او بآخر. حيث انه لا يوجد من مايكروسوفت اي اعلان رسمي عن هذه النسخة الا على جهاز Surface Neo الذي اصدرته الشركة في مؤتمرها السابق.

Windows 10X مصمم للاجهزة متعددة الشاشات

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في نيويورك يوم مؤتمر Microsoft بدأت مايكروسوفت بأول تصميم لجهاز كمبيوتر متعدد الشاشات و هو Surface Neo. و بالتأكيد سرعان ما سيتبعها اجهزة من شركات عديدة مثل شركة Lenovo و HP و Dell و Asus. و المستخدم يحب ان يتعامل مع جهازه المحمول بكل بساطة و يحب ان يحصل على افضل تجربة لجهاز كمبيوتر محمول. و ان يقدم افضل تجربة ممكن و اكثرها قرباً لتجربة الكمبيوتر العادي و في نفس الوقت يحب ان يكون الجهاز في هيئة سهلة الحمل و الإستعمال و هي هيئة الهواتف المحمولة. اسهل ما يمكنك حمله و استعماله هو هاتفك المحمول. و لذلك لتحقيق كل هذه المطالب لجأت مايكروسوفت الى تطوير نظامها و تعديله ليصبح مناسباً للإستعمال المحمول كما في Surface Neo.

الإختلاف بين ويندوز 10 و 10 اكس

الاختلاف بين النظامين يمكن ان ينحصر في ان 10X يحمل اضافات اكبر. حيث ان مايكروسوفت قالت عبر مدونتها بانها قد اخذت كل ما هو موجود في ويندوز 10 و قامت بالتعديل عليه ليصبح اكثر سلاسة و يصبح في هيئته اكثر مناسبة للشاشات المتعددة. فلا اختلاف بين النظامين تقريباً الان ان 10 اكس هو نسخة معدلة من 10 تم تعديلها لتناسب ان يكون جهازك بأكثر من شاشة و بواجهة مختلفة طبعاً لتكون مناسبة للإستعمال بشكل كبير عن الواجهة الطبيعية التي لا تخدم فكرة تعدد الشاشات. و قد تحدث عنه مايكروسوفت على مدونتها كثيراً. و سأترك لكم رابط مدونة مايكروسوفت في الأسفل

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