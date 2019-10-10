تكنولوجيا: تسريبات تؤكد على تحالف ابل مع علامة تجارية أخرى لتطوير نظارة الواقع المعزز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في تقرير جديد نشر من المحلل Ming-Chi Kuo، أشار إلى أن ابل تتعاون مع علامة تجارية أخرى لتطوير الإصدارات القادمة من أجهزة الواقع المعزز.

جاءت العديد من التسريبات السابقة حول تطوير ابل لنظارة بتقنية الواقع المعزز، واليوم قدم المحلل Kuo تفاصيل جديدة تشير إلى تعاون ابل مع علامة تجارية أخرى لتطوير نظارة الواقع المعزز، كما أشار Kuo إلى أن نظارة الواقع المعزز ستنطلق خلال الربع الثاني من 2020.

كما أوضح تقرير Ming-Chi Kuo أن نظارة الواقع المعزز قد تنطلق مع بعض الأجهزة التي تتيح إقتران النظارة مع هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد، كما ظهرت العديد من التلميحات في الفترة الأخيرة التي تشير إلى خطط ابل لإطلاق نظارة الواقع المعزز.

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ولقد ظهرت أول التلميحات في التعليمات البرمجية للإصدار الأخير من نظام تشغيل iOS 13، الذي أشار إلى تطبيق يدعم التنقل بين نمط مخصص لجهاز للرأس وأخر مخصص لليد، وهو ما يؤكد توافق نظارة AR في العمل مع هواتف الأيفون، من جانب أخر كشف عن براءة إختراع لتطبيق في شهر يوليو الماضي، والذي إستعرض التصميم المتوقع لنظارة AR.

يذكر أن أول التسريبات حول تطوير ابل لنظارة الواقع المعزز جاءت في عام 2016، لذا نترقب وصول هذا الإصدار إلى الأسواق والإعلان الرسمي عنه رسمياً خلال الفترة القادمة.

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