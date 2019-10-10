تكنولوجيا: هاتف OnePlus 7T Pro McLaren يأتي بتصميم مميز وذاكرة 12 جيجا بايت رام وسعر 830 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة وان بلس اليوم عن إصدارها الخاص من هاتف OnePlus 7T Pro McLaren الذي ينطلق بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، مع تصميم معدني غير تقليدي أسفل طبقة زجاجية، كما ينطلق بسعر 830 دولار.

تصميم هاتف OnePlus 7T Pro McLaren

قد يظهر التصميم الخارجي لهاتف OnePlus 7T Pro McLaren بنفس تصميم الإصدار الرئيسي من الهاتف في النظرة الأولى، إلا أن تصميم الهاتف يختلف مع طبقة زجاجية مع ملمس يحاكي لحاء الشجر، أو الرسوم القبلية القديمة، وهو تصميم يحاكي شعار Speedtail McLaren مع لوحة التحكم داخل السيارة.

كما يتميز هاتف OnePlus 7T Pro McLaren بحلقة لامعة بلون نحاسي تحيط بالكاميرة الخلفية، كما يأتي جانبي الهاتف بنفس الإطار اللامع الذي يعكس الإضاءة بشكل مميز.

ويضم الهاتف أيضاً برمجيات وثيم McLaren مثبت على الهاتف، مع ورق حائط بثيم McLaren، وأيضاً الأيقونات والألوان المستوحاة من ثيم الشركة، مع نمط مظلم في الواجهة يتوافق مع الثيم.

أيضاً تقدم وان بلس هذا الإصدار بمستشعر للبصمة في الشاشة يتميز برسوم متحركة بأسلوب مميز لهذا الإصدار مع لمسات باللون البرتقالي والأخضر عند لمس الشاشة.

محتوى صندوق هاتف OnePlus 7T Pro McLare

إلى جانب وحدة هاتف OnePlus 7T Pro McLaren يحتوي صندوق هاتف OnePlus 7T Pro McLaren على كابل USB C مميز باللون البرتقالي، مع محول طاقة Warp Charge 30T بعلامة McLaren التجارية بتقنية الشحن السريع، والذي يدعم شحن الهاتف حتى 70% في 30 دقيقة فقط.

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كما يحتوي صندوق الهاتف على حافظة مخصصة لهاتف OnePlus 7T Pro McLaren بتصميم من ألياف الكربون في الجانبين، مع قطعة Alcantara تتوسط الجهة الخلفية، كما تحتوي الحافظة على لمسات من الكروم ليضفي مظهر لامع.

تصميم ومواصفات هاتف OnePlus 7T Pro McLaren

تقدم وان بلس بالشراكة مع McLaren هذا الإصدار الجديد بآداء سريع مع رقاقة معالج Snapdragon 855 Plus، مع أعلى ذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجا بايت رام، حيث يحاكي هذا الآداء السريع هاتف 7T Pro، إلا أن الذاكرة العشوائية تدعم أيضاً إطلاق سريع للتطبيقات.

كما يتميز الهاتف بمعايير UFS 3.0 في الذاكرة لدعم إطلاق أسرع للتطبيقات، أيضاً ينطلق هذا الإصدار بمستشعر رئيسي للكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 16 ميجا بيكسل، كما يأتي المستشعر الثالث بدقة 8 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بتصميم منبثق مع مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل.

ويضم هاتف OnePlus 7T Pro McLaren شاشة Fluid AMOLED بحجم 6.67 إنش، مع معدل تحديث في الشاشة 90Hz لدعم عرض واضح وبأعلى جودة في الشاشة بنفس مستوى تصميم McLaren Speedtail للهاتف، كما يضم الهاتف نظام تشغيل Android 10 مع واجهة OxygenOS.

أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 4080 mAh مع تقنية الشحن السريع من Warp 30T بقدرة 65 W، أو شحن لاسلكي بقدرة 27 W،وينطلق هاتف OnePlus 7T Pro McLaren بسعر 830 دولار، على أن ينطلق للبيع في 5 من نوفمبر على متجر وان بلس على شبكة الإنترنت.

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