سامسونج تبدأ بإختبار تحديث Android 10 على الهاتف Galaxy Note 9

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد سلسلة هواتف Galaxy S9 Series، بدأت شركة سامسونج الآن بإختبار تحديث Android 10 لهاتفها اللوحي الرائد السابق، ونقصد هنا بطبيعة الحال الهاتف Galaxy Note 9.

تقوم الشركة الكورية الجنوبية الآن بإختبار الإصدار الأحدث من نظام الأندرويد مع البنية رقم N960FXXU3DSJ3، والتي تستند على الأرجح على واجهة Samsung One UI 2.0 الأحدث من شركة سامسونج.

ومن غير الواضح حاليًا متى ستقوم شركة سامسونج بإطلاق برنامج إختبار تحديث Android 10 لملاك الهاتف Galaxy Note 9، ولكن قالت الشركة الكورية الجنوبية يوم أمس أنها ستقوم قريبًا بإطلاق برنامج إختبار تحديث Android 10 لسلسلة هواتف Galaxy S10 Series في كوريا الجنوبية.