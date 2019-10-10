شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطلق "فلاتر" جديدة لزيادة الوعى فى اليوم العالمى للصحة النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفالا باليوم العالمى للصحة النفسية، أطلق فيس بوك مزايا جديدة يأمل أن تؤدى إلى زيادة الوعى بالقضية ومساعدة الأشخاص الذين قد يحتاجون إلى الدعم.

نقلاً عن موقع "انجادجيت" العلمى، تعاون فيس بوك مع منظمة الصحة العالمية Who، لطرح فلاتر للكاميرا بميزة القصص بكلا من الشبكة الاجتماعية وانستجرام فيس بوك وانستجرام، بعنوان “Let’s Talk”، والذى تقول الشركة إنها مصممة لتكون بمثابة دعوة للأصدقاء أو العائلة للوصول إلى الدعم.

وقامت الشركة بإضافة هذه الميزة إلى ماسنجر أيضاً والتى تحتوى على 16 ملطقاً، يتضمن كلا منها رسالة مختلفة يمكنك إرسالها إلى أشخاص على التطبيق مثل " دعنا نتحدث"، "انت لست وحدك".

وفقًا لموقع فيس بوك واستنادًا إلى استطلاع للرأى أجرته فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، فإن 80% من الأشخاص يكونوا أكثر صدقًا عند استخدام تطبيقات المراسلة، بدلاً من التحدث إلى شخص ما شخصيًا.

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الجدير بالذكر أنه فى كل مرة يتم إرسال واحدة من هذه الملصقات، سوف يتبرع فيس بوك بمبلغ 1 دولار لمجموعة من منظمات الصحة العقلية حول العالم، حيث تقول الشركة إنها تخطط لتقديم ما يصل إلى مليون دولار من التبرعات.