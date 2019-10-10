شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مهندسون يبتكرون عدسة كاميرا أرق 20 مرة من الشعرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامنا مع الشكوى من أحدث أجهزة iPhone 11 ذات التقنية العالية من أبل، بسبب العدسة السميكة لنظام الكاميرا الثلاثية في الهاتف الذكي، صمم المهندسون عدسة أرق آلاف المرات من الموجودة حاليا، فإنها أرق 20 مرة من شعر الإنسان.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن العدسة الجديدة مسطحة وتنحني للضوء مباشرة على مستشعر الكاميرا، بدلاً من التقاط الضوء عن كائن وثنيه قبل أن يصل إلى المستشعر.

ويمكن أن يساهم التصميم فى كاميرات الهواتف الذكية، وكذلك يساعد على التصوير الحراري، حيث تم تطوير العدسة من جانب المهندسين في جامعة يوتا الذين يعتقدون أنه يمكن استخدامها لتسطيح الكاميرا، بالإضافة إلى إضافتها إلى الطائرات بدون طيار وكاميرات الرؤية الليلية لأغراض عسكرية.

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وقال مونجورال ميم، باحث مشارك في الهندسة الكهربائية: "عدساتنا أخف وزنًا ألف مرة من العدسات التقليدية ومع ذلك الأداء جيدا ويماثل الموجودة حاليا.

طور الفريق عملية تصنيع بنوع جديد من البوليمر إلى جانب خوارزميات يمكنها حساب هندسة هذه المجهرية، والنتيجة هي عدسة مسطحة بدلاً من منحنية وأكثر رقةبمقدار 20 مرة من شعرة الإنسان مع إمكانية إضافية لاستخدامها في التصوير الحراري لرؤية الأشياء في الظلام.