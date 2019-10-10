شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تطلب أفكارًا لتكنولوجيا بدلة فضاء القمر المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتطلع وكالة ناسا إلى القطاع الخاص للمساعدة في تصنيع بدلة الفضاء التي ستحتاجها في مهامها المستقبلية للقمر، والتى ستكون أولها عام 2024.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، تخطط وكالة الفضاء لاعتماد بدلة الفضاء الجديدة، والتي تعرف باسم (xEMU)، حيث سيتم اختبار البدلات الأولى في محطة الفضاء الدولية في عام 2023 وسيرتديها رواد الفضاء الذين يهبطون على سطح القمر في عام 2024 في مهمة Artemis III.

وقال مسئولو ناسا: "إنه بعد Artemis III، تخطط ناسا لنقل مسؤولية إنتاج وتجميع واختبار وصيانة أسطول من الرحلات الجوية وتدريبات الفضاء والأجهزة المرتبطة بها للصناعة الأمريكية".

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ويمكن تكييف بدلة xEMU مع وجهات أخرى إلى جانب القمر مثل المريخ، وستستخدم تقنية أكثر تطوراً من ملابس أبولو القمرية التي تبلغ من العمر 50 عامًا، وتسمح لرواد الفضاء بالمشي بشكل مريح على أرض صلبة.

وتخطط ناسا للحصول على تعليقات من الصناعة حول كيفية تحسين تصميم بدلة الفضاء، وكيف ستنتج الصناعة النماذج الجديدة، وكيفية إنتاج وصيانة مجموعات الأدوات والأجهزة للمشي في القمر، وكيف ستعمل كل شركة على تحسين البدلات بمرور الوقت.

وتسعى ناسا أيضًا لإجراء تغييرات لتسهيل استيعاب أحجام الجسم المختلفة، وهي مشكلة ظهرت في محطة الفضاء الدولية في وقت سابق من هذا العام عندما أجلت أول رحلة سير في الفضاء لجميع النساء من مارس إلى أكتوبر.