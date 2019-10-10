مواصفات و مميزات جهاز مايكروسوفت اللوحي Microsoft Surface Duo

Microsoft Surface Duo هو جهاز لوحي جديد من شركة مايكروسوفت تعود به الى عالم نظام اندرويد في اجهزتها. و لكنها تعود هذه المرة بجهاز لوحي يتكون من شاشتين تتصلان بمفصلة تدور بمقدار 360 درجة. بدلاً من ان تستعمل اجهزة هواتف عادية لجأت مايكروسوفت الى هذه الفكرة. التي نفذتها مايكروسوفت في جهاز Surface Neo ايضاً. و لكن Neo ياتي بنظام Windows 10x عكس Duo الذي يأتي بنظام Android. فما مواصفات Surface Duo و ما مميزاته؟ هذا ما سنعرضه في هذا الموضوع

مواصفات Microsoft Surface Duo المتوفرة

نظام التشغيل نظام Android الشاشة شاشتين بحجم 5.6 بوصة لكل شاشة و يعملان كشاشة واحدة بحجم 8.3 بوصة في القطر لا معلومات عن الدقة المعالج معالج Qualcomm Snapdragon 855 قد يتم استبداله بمعالج Qualcomm Snapdragon 865 وقت الإطلاق ذاكرة الوصول العشوائي غير متوفر اي معلومات ذاكرة التخزين الداخلي الكاميرا الخلفية كاميرا وحيدة في الشاشة يمكن استعمالها ككاميرا امامية او ككاميرا خلفية بناء على طريقة حملك للجهاز و استعمالك له في اي وضع الكاميرا الأمامية الحماية حساس بصمات الأصابع في جانب الهاتف الإتصال تقنيات Wi-Fi 5 Bluetooth 5.0 Advertisements المداخل مدخل USB C للشحن السريع البطارية لا معلومات متوفرة الأبعاد بسمك 4.8 مللي متر الوزن غير معروف اللون

مميزات Surface Duo

الشاشة

كما تحدثنا عن Surface Neo فإن Duo يحمل ميزة رائعة في شاشته. هي فكرة الشاشتين المنفصلتين عن بعضهما البعض. و الذي يمكنك استعمالهما كشاشة واحدة بنفس فكرة توصيل عدة شاشات على نظام ويندوز. يمكنك الربط بين الشاشتين لعدة استعمالات. لتقريب الفكرة سأستعمل مثالاً. اذا كنت تستعمل تطبيق Photoshop او اي من بدائله على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. يمكنك عرض صندوق ادوات التطبيق في شاشة بينما اللوحة التي تعمل عليها في شاشة اخرى لتستطيع استعمال التطبيق بشكل اكثر احترافية و سهولة في انهاء التصميم الذي تعمل عليه.

نظام Android

نظام اندرويد لم يكن النظام المحبب للأجهزة اللوحية منذ بدايته تقريباً. و كانت النسخة الوحيدة المصممة للأجهزة اللوحية هي نسخة Android Honeycomb القديمة. فما بالك اذا اردت من النظام ان يدعم جهازاً قابلاً للطي. ليس فقط بشاشة كبيرة و لكن بشاشتين من المفترض انه في بعض الوقت شاشة واحدة فقط هي التي تعمل او ان الشاشتين تعملان معاً على التوازي. و لكن Google اعلنت في اصداره الاخير Android 10 عن ان النظام سيصبح جاهزاً لدعم الأجهزة القابلة للطي. اي انه بهذا الشكل سيتمكن من دعم الاجهزة اللوحية بشكل افتراضي و بذلك فإن استعمال النظام على الجهاز ليس سيئاً و سيوفر تجربة شبه جيدة له.

سعر Microsoft Surface Duo و ميعاد الإصدار

للأسف ليس هناك معلومات عن السعر بعد. رغم ان مايكروسوفت قامت بالإعلان الرسمي عن الجهاز في مؤتمر رسمي و كل شئ الا انها لم تتحدث عن السعر. غالباً لأن الشركة لم تضع الجهاز خارج مرحلة “النموذج” حيث ان هذا الجهاز ليس جاهزاً للمستخدمين بعد. بل سيصبح متاحاً في موسم الإجازات في عام 2020. اي في شهر يناينر عام 2020. و في هذه الفترة سيخرح الجهاز من مرحلته التجريبية الى كونه جهازاً قابلاً للإستعمال. وقتها ستقف مايكروسوفت و تعلن عن المواصفات النهائية التي لازالت غير معروفة حتى الآن و عن المعالج و عن التقنيات و هل سيدعم تقنيات 5G او لا و هكذا. فحتى يناير نحن ننتظر اصدار الجهاز للبيع.