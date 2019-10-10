آبل تبدأ ببيع Xbox Wireless Controller للآيفون والآيباد

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بدأت شركة آبل بيع وحدة التحكم اللاسلكية إكس بوكس (Xbox Wireless Controller)، جهاز التحكم من مايكروسوفت الذي يتوافق مع هواتف آيفون، وحواسيب آيباد اللوحية الجديدة.

ومع أن وحدة التحكم اللاسلكية الجديدة (Xbox Wireless Controller ) ظهرت على متجر آبل، إلا أن اللاعبين المهتمين باستخدامه لخدمة بث الألعاب آبل آركيد (Apple Arcade)، فيمكنهم أيضاً شراؤه من مكان آخر.

وبعد الإعلان عن دعم وحدة التحكم الخاصة بمنصة الألعاب إكس بوكس ون (Xbox One) من مايكروسوفت خلال مؤتمر المطورين السنوي الخاص بآبل WWDC 2019، وذلك لنظام آي أو إس 13، ونظام آيباد أو إس، ونظام تي في أو إس، فإن الجهاز أصبح عنصر جذب للاعبين الراغبين في الاشتراك في خدمة الألعاب آبل آركيد، التي تتوفر مقابل 4.99 دولار أميركي شهريًا على مختلف أجهزة آبل.

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وللاستفادة من ذلك، بدأت شركة آبل في إدراج وحدة التحكم اللاسلكية (Xbox Wireless Controller) في متجرها الإلكتروني. وتوفر وحدة التحكم المدعمة بتقنية البلوتوث ذراعي تحكم، ولوحة للاتجاه، وأربعة أزرار رئيسية، وزنود الكتف، وغيرها من المدخلات، بالإضافة إلى مقبس سماعة أذن إستريو لمنفذ 3.5 ميليمترات لتوفير الصوت لسماعات الأذن المتوافقة.

وقد يرغب الملاك الحاليون لوحدة التحكم اللاسلكية (Xbox Wireless Controller) في استخدام ما لديهم مع خدمة (آبل آركيد). ولكن، لا تقدم جميع الطرز دعما لبروتوكول البلوتوث المطلوب للاتصال بهواتف آيفون.

أما أولئك الذين يتطلعون إلى شراء وحدة التحكم اللاسلكية، ولكنهم يجدون السعر مرتفعا.