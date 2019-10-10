تكنولوجيا: وان بلس تعلن رسمياً عن هاتف OnePlus 7T Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عقدت شركة وان بلس مؤتمرها اليوم في مدينة لندن للإعلان الرسمي عن هاتف OnePlus 7T Pro، الذي يأتي بشاشة Fluid، مع رقاقة معالج Snapdragon 855 Plus ونظام تشغيل الأندوريد 10، مع سعر يبدأ من 699 جنيه إسترليني ومن المقرر أن يتوفر للشراء في 17 من أكتوبر في المملكة المتحدة.

ينطلق هاتف OnePlus 7T Pro بمعالج Snapdragon 855 Plus مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، والذي يضم عدسات telephoto تدعم تكبير بصري حتى 3 مرات.

ويتميز الهاتف بشاشة Fluid AMOLED بحجم 6.67 إنش، مع معدل تحديث 90 Hz، وجودة عرض QHD بلس، كما تتميز الشاشة بإنحناء من الحافة إلى الحافة، مع تصميم الكاميرة المنبثقة الذي يضم مستشعر 16 ميجا بيكسل، وتأتي ميزة الغلق في الشاشة بتحسينات مع هاتف OnePlus 7T Pro حيث تتميز بإستجابة سريعة تصل إلى 0.21 من الثانية.

وفي مواصفات الكاميرة ينطلق هاتف OnePlus 7T Pro بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.6، مع عدسات بزوايا عرض واسعة في مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.2، وتكبير حتى 3 مرات مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto، كما تدعم الكاميرة تصوير macro عند 2.5سم، ويضم هاتف OnePlus 7T Pro بطارية بقدرة 4085 mAh.

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ولقد قدمت شركة وان بلس الإصدار الخاص من هاتف OnePlus 7T Pro في طبعة McLaren، الذي لا يختلف بشكل كبير في التصميم الخارجي من الهاتف، إلا أن الهاتف يأتي ببعض المميزات في التكونيات الداخلية للهاتف، مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

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