تكنولوجيا: وان بلس تستعرض مميزات واجهة OxygenOS 10 مع الأندوريد 10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة وان بلس فعاليات مؤتمرها اليوم بإستعراض مميزات واجهة OxygenOS 10 مع تحديث الأندوريد 10، حيث تأتي الواجهة بتحسينات ومميزات جديدة ساهم في تطويرها مستخدمي هواتف وان بلس.

أكدت شركة وان بلس في فعاليات مؤتمرها اليوم على أن واجهة OxygenOS 10 الجديدة تدعم المستخدم بتجربة سريعة وسلسة على هواتفها الذكية، كما تأتي الواجهة الجديدة بالعديد من المميزات التي تدعم تحسين تجربة المستخدم.

وقد إستعرضت وان بلس التحسينات التي اضيفت على نمط Zen مع نمط الثيم المظلم في واجهة المستخدم، كما تأتي الواجهة بميزة Instant Translation الجديدة التي تدعم المستخدم في الترجمة في الوقت الفعلي للمحادثات.

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أيضاً إستعرضت وان بلس توافق واجهة OxygenOS 10 مع الأندوريد 10 الذي ينطلق في هاتف OnePlus 7T، والذي يقدم واجهة تفاعلية مميزة بإستجابة سريعة، مع إيماءات جديدة في الشاشة، كما تأتي تقنية Google Lens مدمجة في هواتف OnePlus لدعم المستخدم في التعرف على الصور، وان بلس أكدت أيضاً على خططها لدفع تحديث هواتفها بنظام تشغيل الأندوريد 10، بدءاً من هاتف OnePlus 5.

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