تكنولوجيا: إعلان تشويقي لهاتف Honor V30 Pro يكشف عن تصميم ثقب الشاشة ومواصفات أخرى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر إعلان تشويقي على Weibo اليوم، مع تفاصيل مواصفات وتصميم هاتف Honor المرتقب V30 Pro، الذي ينطلق قريباً بتصميم ثقب الشاشة مع Kirin 990 5G ومستشعر رئيسي للكاميرة الخلفية بدقة 60 ميجا بيكسل.

يتميز هاتف Honor V30 Pro بمواصفات وتصميم ينافس إصدارات هواوي المميزة من سلسلة Mate 30، حيث ينطلق الهاتف بشاشة OLED مع كاميرة خلفية بتصميم مربع.

تقدم شركة Honor قريباً هاتفي Honor V30 وHonor V30 Pro بتصميم ثقب الشاشة، حيث يضم هاتف Honor V30 Pro اثنان من الثقوب لكاميرة السيلفي في شاشة OLED بينما يأتي هاتف Honor V30 بثقب واحد في شاشة LCD.

وتتميز الكاميرة الخلفية في الهاتف بتصميم مربع الشكل مع مستشعر رئيسي بدقة 60 ميجا بيكسل، لذا من المتوقع أن يكون مستشعر جديد يختلف عن مستشعر سامسونج بدقة 64 ميجا بيكسل الذي قدم في بعض إصدارات هذا العام.

كما يأتي إصدار Honor V30 Pro بإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية، بينما ينطلق هاتف Honor V30 بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، إلا أن التسريبات لم توضح تفاصيل إعدادات الكاميرات.

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ويدعم هاتفي Honor V30 رقاقة معالج هواوي المميزة Kirin 990، على أن يأتي إصدار V30 Pro برقاقة Kirin 990 5G لدعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس، وترتكز هذه الرقاقة على دقة تصنيع 7 نانومتر مع معمارية EUV لدعم سرعة أعلى وأنوية NPU أكثر.

ومن المقرر أن يضم هاتف Honor V30 Pro بطارية بقدرة أعلى تصل إلى 4200 mAh مع تقنية الشحن السريع من شاحن SuperCharge بقدرة 40W، مع دعم الشحن اللاسلكي بقدرة 15W.

كما يأتي الإصدار الرئيسي Honor V30 ببطارية 4000 mAh تدعم الشحن SuperCharge بقدرة 22.5W، إلا أن هذا الإصدار لا يدعم الشحن اللاسلكي، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الهواتف مع ساعة Honor Watch Magic لاحقاً هذا الشهر.

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