Oppo تُطلق الهاتف Oppo Reno A مع شاشة بحجم 6.4 إنش، وكاميرتين في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Oppo اليوم بإطلاق هاتف ذكي جديد في اليابان يُدعى Oppo Reno A. هذا الهاتف يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 710، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 3600mAh.

الهاتف Oppo Reno A الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 25 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.4، وكاميرتين في الواجهة الخلفية بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة ColorOS 6، كما أنه يضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، ويُعتبر مقاومًا للماء والغبار.

عمومًا، الهاتف Oppo Reno A سيكون متوفرًا للشراء في اليابان إبتداء من 18 أكتوبر بسعر يبلغ 332 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.