آبل لديها فكرة لتحسين تجربة الكتابة على الشاشات الحساسة للمس

فاطمة أيت طالب - دبي - تعد الكتابة على لوحة المفاتيح الحساسة للمس أمرًا جيدًا تمامًا لكتابة الرسائل القصيرة، ولكن عندما يتعلق الأمر بكتابة المستندات الطويلة، فقد تكون العملية مرهقة للغاية. ويرجع ذلك إلى نقص ردود الفعل التي تحصل عليها أثناء الكتابة بإستخدام لوحة المفاتيح الإفتراضية مقارنة مع لوحة المفاتيح الفعلية، ولكن يبدو أن لدى شركة آبل فكرة عن كيفية إصلاح ذلك.

في براءة إختراع تم إكتشافها مؤخرًا، توصلت شركة آبل إلى فكرة حول كيفية جعل لوحات المفاتيح الإفتراضية في الشاشات الحساسة للمس أكثر متعة أثناء الكتابة. تتمحور الفكرة حول توفير ردود فعل حادة حيث كلما قام المستخدم بالنقر على زر على الشاشة، فإنه سيحصل على رد فعل مماثل لذلك الذي يحصل عليه أثناء إستخدام لوحة مفاتيح فعلية عادية.

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ردود الفعل الإهتزازية أثناء الكتابة ليست جديدة، فهي متوفرة على العديد من هواتف الأندرويد بحيث يمكنها جعل الهاتف يهتز قليلاً أثناء الكتابة. ومع ذلك، تشير براءة إختراع آبل إلى طريقة مُختلفة حيث يهتز فقط الجزء الذي تنقر عليه من الشاشة. هذا يعني أن نظام آبل الجديد سيحاكي الشعور الحقيقي الذي تحصل عليه أثناء إستخدام لوحة المفاتيح الفعلية.

هذه براءة إختراع مثيرة للإهتمام على الرغم من أنه يبقى أن نرى ما إذا كانت ستتحقق على أرض الواقع أم لا. هذا هو الجانب السلبي لبراءات الإختراع حيث يمكن أن يكون من الصعب معرفة ما إذا كانت شركة آبل تُحاول حماية ملكيتها الفكرية أم أنها فكرة تحاول تطبيقها على أرض الواقع.