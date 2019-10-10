شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. شريحة رقمية تزرع تحت جلد الإنسان بحجم حبة أرز بديلا عن المحفظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة البيان الإماراتية عن تقنية جديدة تتيحها شبكات الجيل الخامس بالإمارات، من خلال الشريحة الرقمية التى تزرع تحت جلد الإنسان، والتى قد تستخدم بديلا للمحفظة كفكرة قابلة للتطبيق، للتعرف إلى الإمكانات التى تحملها الرقائق الرقمية، والتى بدأت تجد سوقاً لها فى بريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان والصين.

وحول هذه التقنية التى، قالت حصة الزعابى لصحيفة البيان، إن الشريحة الرقمية التى لا يزيد حجمها عن حبة الأرز، قادرة على تخزين كمية كبيرة جداً من البيانات، مشيرة إلى أن وضع الشريحة تحت الجلد يتم بالحقن الآمن، ويمكن من خلالها تخزين واستحضار بيانات الشخص الصحية أو المالية وغيرها، لافتة إلى أنه يمكن كذلك إجراء عمليات البيع والشراء، أو استخدامها كمفتاح لدخول المنزل أو السيارة.

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وتستخدم الرقاقات، بين إصبعى الإبهام والسبابة، تقنية تحديد تردد الراديو، المستخدمة فى بطاقات الائتمان وجوازات السفر، فى حين يمكن قراءة الشرائح بواسطة أى جهاز يدعم تقنية الاتصال قريب المدى، مثل الهواتف الذكية، كما أنها لا تتطلب، إعادة شحن.

وتشهد الإمارات انطلاق أسبوع جيتكس للتقنية، والذى شهد اطلاق شبكة بيانات الجيل الخامس المبتكرة الأولى من نوعها فى المنطقة.