شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صدق أو لا تصدق: 29% من الأمريكيين فقط يعلمون امتلاك فيس بوك واتس آب وانستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف استطلاع حديث للرأى أجراه مركز أبحاث "بيو" عن وجود ضعف فى بعض جوانب الثقافة المرتبطة بعالم التكنولوجيا لدى قطاع كبير من الشعب الأمريكي، حسب سكاى نيوز.

تكون الاستطلاع من 10 أسئلة مصممة لقياس مدى معرفة الأمريكيين بمجموعة من المواضيع التقنية على غرار الأمن السيبرانى وجانب الأعمال بالنسبة لأكبر شبكات التواصل الاجتماعي.

من أكثر المفاجآت الصادمة فى الاستطلاع أن 29% فقط من المشاركين يعلمون أن شركة فيس بوك تملك خدمتى "واتس آب" و"إنستجرام" ، كما أن جميع الأمريكيين تقريبا لا يعرفون جاك دورسى مؤسس تويتر ومديره التنفيذى، فقط 15% أجابوا بشكل صحيح.

متوسط عدد الإجابات الصحيحة للاستطلاع كان 4 إجابات لكل شخص، فى حين أن 2% فقط من المشاركين استطاعوا الإجابة بشكل صحيح على جميع الأسئلة.

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جرى التركيز من القائمين على أعمار من شاركوا فى الاستطلاع ودرجاتهم العلمية كمعيار لقياس النتائج وتصنيف المشاركين، وفقا لما أورده موقع "بيزنس إنسايدر".

لاحظ القائمون على الاستطلاع أن أصحاب الشهادات العلمية المتقدمة ممن أقل من سن الـ 50 كانوا أكثر من سجل إجابات صحيحة.

جرى الاستطلاع فى يونيو الماضى على 4272 شخصا بالغا يعيشون فى الولايات المتحدة.