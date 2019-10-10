شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. قميص ذكى جديد لمساعدة الصم على الاستمتاع بالموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن العلماء من تحويل صوت الموسيقى إلى إحساس يمكن أن يشعر به الشخص دون الحاجة إلى السماع له، من خلال ابتكار قميص ذكى جديد، أطلقوا عليه اسم Sound Shirt ، والذى يتضمن 16 جهازًا من أجهزة الاستشعار التي ترسل أحاسيس في جميع أنحاء الجسم تتزامن مع الموسيقى التي يتم تشغيلها لخلق الشعور عند الصم.



قميص ذكى

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتصل القميص ذو التقنية العالية بنظام كمبيوتر يلتقط الصوت من الميكروفونات الموضوعة في نقاط مختلفة حول المسرح، مما يمكّن الصم من الاستمتاع بحفلات موسيقية وسمفونيات.

وطور القميص الذكى بواسطة CuteCircuit، وهي شركة مقرها لندن، بإتاحة الفرصة للصم بالشعور بالموسيقى، وحضور حفلات موسيقية حية.



قميص ذكى

Advertisements

ويمكن ارتداء القميص المزود بـ 16 مشغلًا صغيرًا موصولًا في جميع أنحاءه، ليستقبل الموسيقى لاسلكيًا وفي الوقت الفعلي، ثم يتحول إلى بيانات.

وتم تصميم القميص أيضًا ليشعرك بالراحة تجاه الجلد، حيث لا توجد أسلاك، بفضل استخدام أقمشة ناعمة.



قميص ذكى

وقال فرانشيسكا روزيلا، المؤسس المشارك والمدير الإبداعي لشركة CuteCircuit: " لا توجد أسلاك داخل القميص، لذلك نحن فقط نستخدم الأقمشة الذكية، ولدينا مجموعة من الإلكترونيات الدقيقة والرقيقة جدا والمرنة.