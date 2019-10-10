شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الفضاء الأوروبية: كويكب يصطدم بالأرض بحلول عام 2084 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدرجت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) كويكبا جديدا فى قائمة المخاطر، حيث يمكن أن يصل إلى الأرض خلال 65 عاما.

وأُدرج كويكب 2019 SU3، الذى يبلغ قطره نحو 46 قدما، فى المرتبة الرابعة كأخطر كوكويكب يهدد بضرب كوكبنا.

ولاحظت ESA أن التأثير قد يحدث فى 16 سبتمبر عام 2084، وهناك فرصة واحدة من أصل 152 احتمالا لحدوث الاصطدام مع الأرض، ولكن الخبراء قالوا إن الكويكب ليس كبيرا بما يكفى لإنشاء حدث ذى تأثير عظيم.

وتأتى قائمة المخاطر عبارة عن فهرس لجميع الأجسام الفضائية، التى اكتُشف أن لها احتمال تأثير غير صفري. ويحتوى كل إدخال تفاصيل حول أعلى مخاطر الاصطدام، وتتضمن موعدا تقديريا واحتمال التأثير وحجم وسرعة الكويكب.

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وأضافت وكالة الفضاء الأوروبية الكويكب 2019 SU3 إلى القائمة، بناء على البيانات التى جمعتها حول فرص وصوله إلى الأرض، وفقا لما ورد أولا فى International Business Times.

وأوضحت وكالة الفضاء أيضا أن الكويكب هو جزء من مجموعة من الكويكبات، التى اكتُشفت فى ثلاثينيات القرن الماضى، ووُجد أنه يتقاطع مع مدار الأرض.