تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم.. دول العالم تضع معاهدة الفضاء الخارجى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلما اتخذنا خطوات تجاه الفضاء، كان من الضرورى أن يتم تنظيم هذا الأمر بموجب معاهدات وقواعد لازمة على كل دولة خلال عمليات استكشافها للفضاء الخارجى، ولعل فى مثل هذا اليوم 10 أكتوبر من عام 1967، تم التصديق على معاهدة الفضاء الخارجي الدولية.
ووفقا لما ذكره موقع "space"الأمريكى، وضعت هذه المعاهدة مجموعة من القواعد التي تنظم كيف يمكن لمختلف البلدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، فإنه يتم استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه من مصالح جميع البلدان ويجب أن يكون فى صالح البشرية كلها.
وتنص المعاهدة على أنه لا يمكن لأحد أن يطالب بأرض في الفضاء الخارجي، وأن الأجرام السماوية الأخرى يجب أن تستخدم للأغراض السلمية فقط، وهناك أكثر من 100 دولة حاليا صدقت على هذه المعاهدة.
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