تكنولوجيا: ترامب يستعد لإعطاء تصريح للشركات الأمريكية بترخيص المنتجات لهواوي من جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشار تقرير نشر اليوم من نيويورك تايمز إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد للإعلان عن قرار جديد بإعطاء تصريح لبعض الشركات الأمريكية بترخيص المنتجات للعملاق الصيني هواوي.

يبدو أن الإدارة الأمريكية في طريقها لحل الأزمة القائمة مع العملاق الصيني هواوي حيث كشف تقرير جديد من صحيفة نيويورك تايمز على خطط دونالد ترامب القادمة للسماح لعدد من الشركات بترخيص المنتجات الخاصة بهم لشركة هواوي.

ولقد أكد مصدر هذه المعلومات لصحيفة نيويورك تايمز أن قرار دونالد ترامب قد تم إصداره والموافقة عليه خلال إجتماع عقد في الأسبوع الماضي، ومن المقرر وفقاً لهذا القرار أن يتم ترخيص بيع المنتجات الأمريكية التي لا تمثل ضرر على الأمن القومي للولايات المتحدة لشركة هواوي.

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كما أضاف التقرير أنه منذ شهر أغسطس الماضي سجل أكثر من 130 طلب في وزارة التجارة من قبل الشركات الأمريكية للتصريح لهم بترخيص المنتجات الخاصة بهم لشركة هواوي.

في الوقت الحالي لا يمكن التأكيد ما إذا كان هذا التصريح سيشمل البرمجيات ومنصة الأندوريد من جوجل، إلا أن ترخيص الأندوريد سيتيح لشركة هواوي إطلاق هاتفها الجديد Mate 30 Pro في الأسواق العالمية مع خدمات جوجل، لتتخطى العائق الذي يمنع العملاق الصيني من المنافسة بقوة مع الإصدارات الجديدة والمميزة من هواتفها الذكية.

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