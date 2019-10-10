ظهور معلومات جديدة حول النسخة الإقتصادية من الهاتف Galaxy Note 10

فاطمة أيت طالب - دبي - في الشهر الماضي، سمعنا بعض الشائعات التي تفيد بأن شركة سامسونج تعمل على نسخة إقتصادية من الهاتف Galaxy Note 10. إكتشف القائمين على موقع SamMobile الآن أن هذا الهاتف سيحمل الإسم الرمزي SM-N770F وأنه سيصل إلى أوروبا باللونين الأسود والأحمر. ومع ذلك، لا نزال نفتقر إلى المعلومات المُتعلقة بالمواصفات أو السعر.

آخر مرة رأينا فيها نسخة إقتصادية من Galaxy Note كانت في العام 2014 عندما تم إطلاق الهاتف Galaxy Note 3 Neo. بسعر يبدأ من أكثر من 900 دولار أمريكي، فمن المؤكد أن سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series لا تستهدف جميع طبقات المجتمع. وبالتالي، توفير نسخة إقتصادية مع مواصفات تقنية أقل وسعر أقل سيساعد شركة سامسونج على جلب هواتف Galaxy Note إلى أيدي المزيد من المستهلكين.

للآسف، هذه هي جل المعلومات المتاحة لدينا في الوقت الراهن، ولكن نأمل أن نحصل على المزيد من المعلومات حول النسخة الإقتصادية من Galaxy Note 10 في المستقبل القريب.