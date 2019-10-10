تقرير جديد يُسلط الضوء على المنتجات الجديدة القادمة من آبل في العام المقبل، ومن بينها iPhone SE2

فاطمة أيت طالب - دبي - كان المحلل الصيني الشهير Ming-Chi Kuo قد أوضح لنا في وقت سابق من هذا الشهر أن الهاتف iPhone SE سيصل في الربع الأول من العام المقبل مع تصميم يشبه كثيرًا تصميم iPhone 8، ومع المعالج Apple A13 الأحدث من شركة آبل. الآن، صدر تقرير من وكالة الأنباء Nikkei Asian Review يتنبأ بمواصفات مشابهة للغاية.

المحلل المذكور آنفًا توقع أن تقوم شركة آبل ببيع من 30 إلى 40 مليون وحدة من الهاتف iPhone SE2. هناك شيء واحد لا يزال غير واضح وهو ما إذا كان الهاتف سيستخدم مستشعر بصمات الأصابع Touch ID أو ما إذا كان سيستخدم تقنية التعرف الثلاثي الأبعاد على الوجه Face ID.

على أي حال، يقول المحلل Ming-Chi Kuo أن شركة آبل ستكشف عن جهاز iPad Pro جديد في الربع الأول من هذا العام، وسيحتوي على مستشعر Time Of Flight في الخلف من أجل تعزيز تجارب الواقع المعزز على الجهاز.

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في وقت لاحق، يتوقع المحلل Ming-Chi Kuo أن تقوم شركة آبل بالتعاون مع شركات الطرف الثالث لتصنيع خوذات للواقع المعزز، والتي ستعتمد على iPhone لمعالجة البيانات والإتصال، ولكنها ستملك شاشاتها الخاصة على عكس خوذات الواقع الإفتراضي التي تقوم بإستخدام شاشات الهواتف الذكية.

آبل تعتزم أيضًا على ما يبدو إطلاق حاسوب MacBook Pro جديد. سيستخدم لوحة المفاتيح التي تستند على آلية المقص بدلاً من آلية الفراشة المثيرة للجدل. وكما ترون في الجدول الزمني الذي وضعه المحلل أعلاه، فمن المتوقع أن يتم إطلاق هواتف iPhone المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G في العام 2020.