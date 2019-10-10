الإعلان رسميًا عن الهاتف Oppo K5 مع المعالج Snapdragon 730G وكاميرا أساسية بدقة 64MP

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Oppo عن الهاتف Oppo Reno Ace في وقت سابق من هذا اليوم، ولكن الحدث الذي تم فيه الكشف عن هذا الهاتف شهد إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Oppo K5 أيضًا. هذا الهاتف يضم المعالج Snapdragon 730G، وكاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل، فضلا عن ثلاث كاميرات أخرى في الخلف.

الهاتف Oppo K5 يضم شاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية. وبصرف النظر عن الشاشة، فهذا الهاتف يضم كذلك أربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية علمًا أن الكاميرا الثالثة عبارة عن كاميرا ماكرو، في حين تعمل الكاميرا الرابعة على إستشعار معلومات العمق.

الهاتف Oppo K5 الجديد يضم كذلك بطارية بسعة 4000mAh تدعم تقنية الشحن السريع Oppo VOOC 3.0 والتي تسمح بشحن البطارية بقوة 30W مما يسمح بشحن 67% من البطارية في غضون 30 دقيقة فقط.

عمومًا، الهاتف Oppo K5 سيكون متوفرًا بخيارات مختلفة على مستوى الذاكرة العشوائية والذاكرة الداخلية، وسيُكلف ما يعادل 266 دولار أمريكي لنسخة 6GB/128GB، وما يُعادل 295 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB، وما يُعادل 350 دولار أمريكي لنُسخة 350 دولار أمريكي. هذا الهاتف سيكون متوفرًا بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأخضر والأبيض والأزرق، وسيُعرض للبيع إبتداء من 17 أكتوبر.