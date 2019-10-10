الإعلان رسميًا عن الهاتف LG V50S ThinQ في كوريا الجنوبية

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر أغسطس الماضي، أبلغناكم أن شركة LG تخطط لإطلاق الهاتف LG G8X ThinQ المُرتقب تحت إسم LG V50S ThinQ في وطنها الأم. في حين تم تقديم الهاتف كجزء من سلسلة LG G Series في الأسواق حيث لم يتم بعد إطلاق شبكات الجيل الخامس 5G، فقد جعلته الشركة كجزءًا من سلسلة هواتف LG V Series في وطنها الأم.

هذا الهاتف يأتي مسبقًا مع المُلحق LG Dual Screen في العلبة ويبلغ سعره الإجمالي 1199 دولار أمريكي. من المتوقع أن يصل إلى أوروبا وأمريكا الشمالية – سيكون في الواقع أول منتج بشاشة مُزدوجة من شركة LG في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

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الهاتف LG V50S ThinQ يضم المعالج Snapdragon 855، و6GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن 128GB من الذاكرة الداخلية. هذا الهاتف يأتي كذلك مع بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 21W.

يمكنك الحصول على شاشة OLED بحجم 6.4 إنش على الهاتف نفسه وشاشة مماثلة أخرى في الملحق LG Dual Screen. توجد شاشة ثالثة على ظهر المُلحق أحادية اللون بحجم 2.1 إنش، وهي الشاشة التي تتيح لك التحقق من الوقت وقراءة الإشعارات. يحتوي الهاتف LG V50S ThinQ على كاميرتين، واحدة أساسية بدقة 12 ميغابكسل، وأخرى واسعة الزاوية بدقة 13 ميغابكسل، بينما تبلغ دقة الكاميرا الأمامية 32 ميغابكسل.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أنه سيتم عرض الهاتف LG V50S ThinQ للبيع يوم غد الجمعة في كوريا الجنوبية باللون الأسود.