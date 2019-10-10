شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد اقتصارها على الولايات المتحدة.. جوجل تطرح خدمتها البيئية فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جوجل عن توسيع أداتها المسماة مستكشف الإحصاءات البيئية (EIE) ـ التى تستخدم بيانات الخرائط العالمية الشاملة للمساعدة فى قياس وخفض انبعاثات الكربون وقياس إمكانات الطاقة المتجددة فى جميع أنحاء المدن ـ لتشمل الآن أوروبا، حسب العربية.

يأتى ذلك بعد أن اقتصر وجود هذه الأداة فى الولايات المتحدة، حيث تخطط الشركة لاستخدام البيانات، التى يمكن القول إنها واحدة من أثمن الموارد فى عالم اليوم، من أجل مساعدة المدن فى مكافحة تغير المناخ.

وكتبت مديرة برنامج، جوجل إيرث، ريبيكا مور، فى تدوينة: إن هذه الأداة تساعد على جمع رؤى جديدة، وإجراء أبحاث أعمق، وإجراءات مناخيه أكثر فعالية".

وتجمع الأداة بيانات النقل والبناء من خرائط جوجل مع المعلومات المتاحة من الجمهور حول الانبعاثات، وتقدم الشركة الأداة فى البداية إلى برمنجهام، ومانشستر، ولفرهامبتون، وكوفنترى، ودبلن، وكوبنهاجن.

وتخطط الشركة لإضافة المزيد من المدن فى القارات الأخرى فى الأسابيع المقبلة، ويمكن لأى مدينة ترشيح نفسها من خلال نموذج عبر الإنترنت.

Advertisements

وتقدم أداة مستكشف الإحصاءات البيئية (EIE) البيانات فى أربع فئات، هى انبعاثات المبانى، وانبعاثات النقل، وانبعاثات عامة، والطاقة الشمسية المحتملة.

وصممت الأداة لمساعدة المدن على معرفة التغييرات التى يمكن أن تقوم بها لخفض الانبعاثات، مثل إنشاء المزيد من ممرات الدراجات أو تركيب الألواح الشمسية على المبانى.

وتحصل كوبنهاجن على ما تسميه جوجل بيانات عالية المستوى لجودة الهواء فى الشارع، ما يساعد فى تبسيط وتحسين إجراءات مكافحة تغير المناخ من خلال تجربة مجموعات البيانات التى تركز على المناخ.