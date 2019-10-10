شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عالم الفلك الفائز بنوبل: أتوقع العثور على الكائنات الفضائية خلال 30 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع عالم الفلك السويسرى ديدييه كيلوز الفائز بجائزة نوبل للفيزياء، اكتشاف الكائنات الفضائية خلال الثلاثين عامًا القادمة، مدعيا أنه "مقتنع" أننا لسنا وحدنا فى الكون.

وقال كيلوز: "لا أستطيع أن أصدق أننا الكيان الحى الوحيد فى الكون، فهناك الكثير من الكواكب، وعدد كبير جدًا من النجوم، فالكيمياء التى أدت إلى الحياة يجب أن تحدث فى مكان آخر."

وأوضح البروفيسور كيلوز، الذى عمل فى جامعة كامبريدج منذ عام 2013، إنه متأكد من اكتشاف حياة غريبة عن الأرض خلال 100 عام، ومع ذلك، يعتقد أنه من "الواقعي" أن يتم إنشاء آلة جديدة قادرة على اكتشاف النشاط الكيميائى الحيوى على الكواكب الخارجية فى غضون 30 عامًا، وفقًا لتقرير التلجراف.

شارك كيلوز جائزة نوبل فى الفيزياء لعام 2019 مع الزميل ميشيل مايور، لاكتشافهما كوكبًا خارج المجموعة الشمسية يدور حول نجم من نوع الشمس، بالإضافة إلى جيمس بيبلز، الذى شكلت ارائه أساس علم الكونيات الحديث.

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واكتشف مايور وكويلوز كوكب 51 Pegasi ب الذى يدور حول نجم فى درب التبانة فى عام 1995، وأثار هذا الاكتشاف ثورة فى علم الفلك وحقل جديد يعتبر الآن أفضل أمل لاكتشاف الحياة الغريبة.

ومنذ ذلك الحين، تم العثور على 4 آلاف كوكب خارجى أخر، ومن المقرر أن تبحث العديد من المشاريع الأخرى عن المزيد من الكواكب الخارجية.