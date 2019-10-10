شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليونيسف تعلن قبول التبرعات بعملة البيتكوين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظمة اليونيسف قبول التبرعات بعملتى البيتكوين والأثير، وبصفتها أول منظمة تابعة للأمم المتحدة تتبنى العملات المشفرة، ستستفيد اليونيسف من خفض الرسوم الناتجة عن تحويل الأموال إلى الخارج.

نقلاً عن موقع "انجادجيت" الأمريكى، عندما تتلقى اليونيسف تبرعًا بالعملات المشفرة، فلن يتم صرفه مقابل عملة وطنية، بل سترسل الأموال إلى قضية خيرية بنفس الطريقة، لضمان شفافية عملية التبرع وحصول المستلم على نسبة أكبر من المساهمة الأصلية مقارنة بالنقد.

وبسبب السمعة السيئة للعملات المشفرة بسبب تقلباتها، ولتجنب فقدان القيمة بين وقت التبرع والصرف، ستقوم اليونيسف فقط باستخدام البيتكوين والأثير للبرامج قصيرة الأجل مثل شراء شبكات للحماية من الناموس لمنع الإيبولا أو إرسال الطعام والماء إلى المناطق التى تعانى من المجاعات.

وستكون مؤسسة اثيريوم هى المساهم الأول فى صندوق العملات المشفرة لليونيسف، إذ يأمل هذا التعاون على تعزيز التمويل للأطفال المحتاجين وتحفيز المزيد من المؤسسات الخيرية لقبول العملة المشفرة.