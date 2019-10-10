تكنولوجيا: Oppo تطلق رسمياً هاتف Reno Ace بأسرع تقنية شحن مع شاحن بقدرة 65W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo في الصين اليوم عن هاتف Reno Ace الذي ينطلق بأسرع تقنية شحن في الهواتف الذكية مع دعم شاحن يصل إلى 65W، مع سعر أقل من 500 دولار.

يتميز هاتف Reno Ace بشاشة AMOLED بحجم 6.5 إنش تدعم جودة عرض FHD بلس، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، مع نتوء القطرة في الشاشة.

ويأتي هاتف Reno Ace بقدرة بطارية 4000 mAh يمكن أن تدعم الشحن الكامل في 30 دقيقة فقط، كما يمكن شحن البطارية لقترة 5 دقائق لتصل نسبة الشحن في الهاتف إلى 27%، كما يدعم الهاتف USB-PD مع معايير كوالكوم للشحن السريع.

كما يضم هاتف Reno Ace رقاقة معالج Snapdragon 855 Plus، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، أو 12 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت بمعايير UFS 3.0 في الذاكرة.

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ويأتي النتوء العلوي في الشاشة بمستشعر 16 ميجا بيكسل للكاميرة الأمامية، بينما تأتي الكاميرة الخلفية في هاتف Reno Ace بمستشعر IMX586 رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الثاتي بدقة 8 ميجا بيكسل مع زوايا عرض واسعة 116 درجة، مع مستشعر 13 ميجا بيكسل بعدسات telephoto يدعم تكبير hybrid حتى 5 مرات، كما يأتي المستشعر الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل في مستشعر monochrome.

Oppo تدعم هذا الإصدار أيضاً بتقنية Game Boost 2.0 للألعاب، كما يأتي بواجهة مستخدم ColorOS 6.1، مع منفذ 3.5مم للسماعات، وتقنية NFC، أيضاً يدعم الهاتف تقنية إستشعار البصمة في الشاشة.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Oppo Reno Ace بألوان الأزرق، والبنفسجي، مع سعر يبدأ من 450 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، و 8 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 478 دولار، بينما يأتي النموذج المميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 534 دولار.

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