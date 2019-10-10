Oppo Reno Ace يصل رسميًا مع شاشة AMOLED، والمعالج +SD855، وبطارية تدعم الشحن بقوة 65W

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد مسلسل طويل من الإعلانات التشويقية، قامت شركة Oppo أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Oppo Reno Ace ليكون بذلك العضو الأحدث في سلسلة هواتف Oppo Reno Series. وكما أكدت لنا شركة Oppo في وقت سابق، فهذا الهاتف يضم المعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، وأربع كاميرات في الخلف، فضلا عن تقنية الشحن السريع Oppo SuperVOOC 2.0.

يمكن لشاحن بقوة 65W أن يشحن بطارية الهاتف Oppo Reno Ace البالغة سعتها 4000mAh بالكامل في غضون 30 دقيقة فقط. وبغض النظر عن البطارية، فهذا الهاتف يضم كذلك شاشة AMOLED بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz مع العلم بأن هذه الشاشة تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 16 ميغابكسل، وتضم مستشعر بصمات الأصابع.

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في الخلف، يضم الهاتف Oppo Reno Ace أربع كاميرات بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية، وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا المُقربة التي توفر تقريب هجين يبلغ ×5، وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الأحادية اللون.

الهاتف Oppo Reno Ace الجديد يضم كذلك ما يصل إلى 12GB من الذاكرة العشوائية، وما يصل إلى 256GB من الذاكرة الداخلية UFS 3.0 مع العلم بأنه يأتي بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة ColorOS 6.1. وبالنسبة لبقية مواصفات الهاتف Oppo Reno Ace، فهي تشمل منفذ السماعات 3.5mm، ورقاقة NFC و GPS الثنائي التردد.

عمومًا، الهاتف Oppo Reno Ace الجديد سيكون متوفرًا باللونين الأرجواني والأزرق، وسيُكلف ما يُعادل 422 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB، وما يُعادل 450 دولارأمريكي لنُسخة 8GB/256GB، بينما ستُكلف نسخة 12GB/256GB ما يُعادل 534 دولار أمريكي.