شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قادة مجموعة العشرين يناقشون فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد وزراء مالية مجموعة العشرين لمناقشة إجراء إصلاح ضريبى مقترح يستهدف الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، بما فى ذلك جوجل وأمازون وأبل وفيس بوك خلال الأسبوع المقبل

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى من المقرر أن يجتمع وزراء المالية فى واشنطن، لمراجعة المقترحات المقدمة من منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) ومقرها باريس - وهى المجموعة المكلفة بإصلاح القواعد الضريبية التى تعود إلى عشرينيات القرن العشرين - ما قد يؤدى إلى فرض ضريبة دخل على الشركات تبلغ بضع نقاط مئوية، مما قد يجعل الملاذات الضريبية مثل أيرلندا أقل جاذبية وتفيد بلدان مثل الولايات المتحدة وفرنسا.

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سوف تحدد مقترحات OECD قواعد مثل مقدار الأعمال التى يجب أن تقوم بها الشركة فى بلد ما لتكون خاضعة للضريبة، ومقدار الأرباح التى يمكن فرضها، وستتأثر الشركات التى تتجاوز إيراداتها 750 مليون يورو (821 مليون دولار) بهذه القواعد الجديدة.

بعد اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين فى واشنطن، ستبدأ مفاوضات أوسع، كما يأمل أن تتمكن الدول الـ 134 التى دفعت فى الأصل من أجل الإصلاح من الوصول إلى اتفاق فى عام 2020.

والمثير للدهشة أن شركات التكنولوجيا لا تعارض بالضرورة التغييرات التى تلوح فى الأفق، إذ وصفت أمازون مقترحات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بأنها "خطوة مهمة إلى الأمام"، حسب رويترز، فرغم استخدام الشركات الكبيرة الثغرات للتهرب من الضرائب، إلا أنها واجهت أيضًا حالة من عدم اليقين المالى، ففى الشهر الماضى اضطرت جوجل إلى دفع 1.1 مليار دولار لفرنسا لأنها لم تعلن بالكامل عن أنشطتها الضريبية فى البلاد، كما وافقت شركة أبل على دفع 15.4 مليار دولار ضرائب على أيرلندا، بالإضافة إلى الفوائد.