شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تحذر: كويكب بحجم الهرم الأكبر يمر بجوار الأرض اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت وكالة ناسا من أن كويكبًا هائلاً سيمر بجوار كوكب الأرض الليلة، وتقدر الوكالة الكويكب، الذى يطلق عليه اسم 2019 SX5، بقياس يتراوح بين 62 و140 مترًا، مما يعنى أن حجمه يعادل الهرم الأكبر بالجيرة.

ووفاق لموقع "ميورو" البريطانى، سيمر الكويكب بكوكبنا فى الساعة 00:07 بتوقيت جرينتش، أى ما يعادل الساعة الواحدة صباحا، بسرعة مذهلة تبلغ 48854 ميلًا فى الساعة.

وسيكون الكويكب على بعد 4.2 مليون ميل من الأرض فى ذلك الوقت، فى حين أن هذا قد يبدو وكأنه مسافة كبيرة، لا تزال وكالة ناسا تصنف المرور على أنه قريب.

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وفى حين أن كل هذا يبدو مخيفًا إلى حد ما، تطمئن وكالة ناسا أنه لا يوجد حاليًا أى كويكبات على مسار تصادمى مع الأرض.

وأوضحت ناسا: "لا تعرف ناسا أى كويكب أو مذنب حاليًا فى مسار تصادمى مع الأرض، وبالتالى فإن احتمال حدوث تصادم كبير ضئيل للغاية، فى الواقع، على أفضل ما نستطيع أن نقول، من غير المرجح أن يضرب جسم كبير الأرض فى أى وقت خلال مئات السنين القادمة".

جدير بالذكر يأتى مرور 2019 SX5 بالأرض بعد أيام قليلة من اقتراب مجموعة من الكويكبات من الأرض، ففى 8 أكتوبر مرت سبعة من الكويكبات بالأرض، بما فى ذلك واحد أطلق عليه اسم 2019 TW1، والذى يصل قطره إلى 16 مترًا، مما يجعله أكبر بنحو ضعف حجم حافلة لندن.