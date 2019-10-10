شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صاروخ روسى يسجل رقما قياسيا جديدا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل قمران صناعيان جديدان إلى مدارهما فى الفضاء اليوم، حيث حملهما إلى الفضاء صاروخ روسى من نوع "بروتون"، الذى انطلق من قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية فى كازاخستان فى 9 أكتوبر، حاملا قمر "يوتلسات" الصناعى لأوروبا وقمر "ميسيون اكستنسيون فييكل" الصناعى للولايات المتحدة الأمريكية إلى مدار فى الفضاء، حسب سبوتنيك.

وأنجز صاروخ "بروتون" مهمته بنجاح مسجلا رقما قياسيا جديدا، فمدة رحلته لنقل القمرين الصناعيين إلى مدار محدد فى الفضاء دامت وقتا طويلا غير مسبوق هو 15 ساعة و54 دقيقة، وهى مدة أطول بـ23 دقيقة من مدة إطلاق قمرى "انمارسات 5" الصناعيين فى عام 2013 و2015.

وأوضحت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) أن طول مدة الرحلة يتعلق بابتعاد المدار الذى يجب أن يصل إليه القمر الصناعى.