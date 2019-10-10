هذا الشعب يجهل في الثقافة التكنولوجية!

تكوّن الاستطلاع من 10 أسئلة مصممة لقياس مدى معرفة الأميركيين بمجموعة من المواضيع التقنية على غرار الأمن السيبراني وجانب الأعمال بالنسبة لأكبر شبكات التواصل الاجتماعي.

من أكثر المفاجآت الصادمة في الاستطلاع أن 29% فقط من المشاركين يعلمون أن شركة "فايسبوك" تملك خدمتي "واتساب" و"إنستغرام" ، كما أن جميع الأميركيين تقريبا لا يعرفون جاك دورسي مؤسس "تويتر" ومديره التنفيذي، فقط 15% أجابوا بشكل صحيح.



متوسط عدد الإجابات الصحيحة للاستطلاع كان 4 إجابات لكل شخص، في حين أن 2% فقط من المشاركين استطاعوا الإجابة بشكل صحيح على جميع الأسئلة.

جرى التركيز من القائمين على أعمار من شاركوا في الاستطلاع ودرجاتهم العلمية كمعيار لقياس النتائج وتصنيف المشاركين، وفقا لما أورده موقع "بيزنس إنسايدر".

لاحظ القائمون على الاستطلاع أن أصحاب الشهادات العلمية المتقدمة ممن أقل من سن الـ 50 كانوا أكثر من سجل إجابات صحيحة.



جرى الاستطلاع في حزيران الماضي على 4272 شخصا بالغا يعيشون في الولايات المتحدة.