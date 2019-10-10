آبل ترضخ للتهديدات الصينية عبر حذف تطبيق HKmap.live

رضخت شركة آبل للتهديدات الصينية عبر إزالة (HKmap.live)، وهو تطبيق خرائط جماعي يُستخدم على نطاق واسع من قبل سكان هونغ كونغ، من متجر تطبيقاتها آب ستور (App Store).

وجرى استخدام التطبيق وخدمة الويب المصاحبة من قبل المتظاهرين في هونغ كونغ لتحديد أماكن تواجد الشرطة والإبلاغ عن إغلاق الشوارع أثناء الاحتجاجات المستمرة المؤيدة للديمقراطية التي اجتاحت هونغ كونغ هذا العام.

وكانت آبل قد

"Your app contains content - or facilitates, enables, and encourages an activity - that is not legal ... Specifically, the app allowed users to evade law enforcement."@Apple assume our user are lawbreakers and therefore evading law enforcement, which is clearly not the case. — HKmap.live 全港抗爭即時地圖 (@hkmaplive) October 1, 2019

Thanks everyone, @Apple finally made the right decision. Will update later as things are going crazy in #HK now. pic.twitter.com/PsnNry0V21 — HKmap.live 全港抗爭即時地圖 (@hkmaplive) October 4, 2019

في البداية تطبيق (HKmap.live) في متجر تطبيقاتها في وقت سابق من هذا الشهر، ثمقرارها بعد بضعة أيام ووافقت عليه، لتعود الآن من جديد وتزيل التطبيق.

وقالت آبل في بيان لها: لقد أنشأنا متجر التطبيقات ليكون مكانًا آمنًا وموثوقًا لاكتشاف التطبيقات، وعلمنا أن التطبيق، (HKmap.live)، قد استخدم بطرق تعرض قوات إنفاذ القانون والمقيمين في هونغ كونغ للخطر.

وأضافت عملاقة التكنولوجيا الأمريكية “اتصل بنا العديد من العملاء المهتمين في هونغ كونغ حول هذا التطبيق وبدأنا على الفور التحقيق فيه، حيث يعرض التطبيق مواقع للشرطة”.

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ووفقًا لآبل، فإنها تحققت بالتعاون مع مكتب الأمن السيبراني والجرائم التكنولوجية في هونغ كونغ (CSTCB) من أنه قد تم استخدام التطبيق لاستهداف الشرطة ونصب الكمائن لها، وتهديد السلامة العامة، وقد استخدمه المجرمون لإيذاء السكان في المناطق التي يعلمون أنه لا يوجد فيها قوات تطبيق القانون.

وأنهت آبل بيانها بالقول: هذا التطبيق ينتهك الإرشادات والقوانين المحلية، وقد أزلناها من متجر التطبيقات.

وقال مطورو (HKmap.live) رداً على ذلك: لا يوجد دليل يدعم اتهامات مكتب الأمن السيبراني والجرائم التكنولوجية في هونغ كونغ (CSTCB)، والتطبيق لا يحث أو يشجع النشاط الإجرامي، ويعمل التطبيق على دمج المعلومات الواردة من المستخدمين والمصادر العامة.

وهاجمت وسائل الإعلام الحكومية الصينية يوم أمس شركة آبل واتهمتها بدعم المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ، محذرة في الوقت نفسه من أن عملاقة التكنولوجيا الأمريكية ستعاني من عواقب قرارها غير الحكيم والمتهور.

وسلطت مقالة رأي في صحيفة الشعب اليومية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الحاكم الضوء على تطبيق الخرائط متوفر في متجر آبل زاعمة أنه قد ساعد المتظاهرين على تحديد أماكن وجود الشرطة في هونغ كونغ.

وقال المقال: من الواضح أن موافقة آبل على التطبيق يساعد مثيري الشغب، وإن آبل خانت مشاعر الشعب الصيني بالموافقة على تطبيق (HKmap.live)، مضيفًا “هل هذا يعني أن آبل تعتزم أن تكون شريكًا للمتظاهرين”.

وحذر المقال من أن تطبيق الخرائط هو مجرد غيض من فيض وأنه يجب على الشركة التفكير في عواقب قرارها غير الحكيم والمتهور، وزاعمًا ظهور أغنية تدعو إلى استقلال هونغ كونغ على متجر آبل ميوزك في المدينة الصينية الجنوبية.