آبل ترضخ للتهديدات الصينية عبر حذف تطبيق HKmap.live

رضخت شركة آبل للتهديدات الصينية عبر إزالة (HKmap.live)، وهو تطبيق خرائط جماعي يُستخدم على نطاق واسع من قبل سكان هونغ كونغ، من متجر تطبيقاتها آب ستور (App Store).

وجرى استخدام التطبيق وخدمة الويب المصاحبة من قبل المتظاهرين في هونغ كونغ لتحديد أماكن تواجد الشرطة والإبلاغ عن إغلاق الشوارع أثناء الاحتجاجات المستمرة المؤيدة للديمقراطية التي اجتاحت هونغ كونغ هذا العام.

وكانت آبل قد

"Your app contains content - or facilitates, enables, and encourages an activity - that is not legal ... Specifically, the app allowed users to evade law enforcement."@Apple assume our user are lawbreakers and therefore evading law enforcement, which is clearly not the case.