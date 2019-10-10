شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تسحب تطبيقا إلكترونيا يدعم متظاهرى هونج كونج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سحبت شركة أبل الأمريكية، اليوم الخميس، تطبيق "هونج كونج ماب لايف" للنقل داخل المدن، والذى يسمح لسكان هونج كونج بتحديد مواقع رجال الشرطة على الخريطة.
وقالت شركة أبل فى بيان، أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية "إن التطبيق استخدم بطرق تعرض إنفاذ القانون وسكان هونج كونج للخطر، لذلك علينا سحب التطبيق".
وجاء هذا الإجراء بعدما اتهمت إحدى وسائل الإعلام الصينية المجموعة الأمريكية، بمساعدة الحركة المطالبة بالديمقراطية عن طريق التطبيق الذكي، مؤكدة أنه يساعد بشكل واضح مثيرى الشغب.
وتشهد هونج كونج المستعمرة البريطانية السابقة الواقعة جنوبى الصين، منذ 4 أشهر، احتجاجات وتحركات شبه يومية، تطورت فى الأيام الأخيرة إلى مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين متشددين، وترافقت مع أعمال تخريب واسعة النطاق.
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