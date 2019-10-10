شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد الفضاء ينجحون فى إنتاج لحم اصطناعى خارج الأرض لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكّن رواد الفضاء، ولأول مرة فى التاريخ، من إنتاج لحم بقرى فى الفضاء باستخدام طابعة بيولوجية ثلاثية الأبعاد، وفقا ما ذكر موقع "إنجادجت".

ونجحت شركة "أليف فارمز" فى تصنيع شريحة لحم بالفضاء، بالاعتماد على طابعة بيولوجية ثلاثية الأبعاد، وبتجربة تمت فى القسم الروسى بمحطة الفضاء الدولية يوم 26 سبتمبر الماضى.

وتقوم التجربة الثورية على مضاعفة الأنسجة البقرية فى ظروف اصطناعية من خلال محاكاة ظروف جسم البقر، حيث نقل رواد الفضاء خلايا بقرية لزراعتها فى الأنسجة المطبوعة، لتنمو وتصبح نسيجا عضليا، يكوّن شريحة صغيرة من اللحم.

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ويأمل الباحثون فى "أليف فارمز" بتطوير نتائج التجربة والبناء عليها فى سبيل تحسين عمليات إنتاج اللحم الاصطناعي.

كما تعد التجربة مهمة بالنسبة لرحلات الفضاء المستقبلية، حيث يفضل كثير من رواد الفضاء تناول اللحوم بدلا من الأغذية المعدة خصيصا لمثل تلك الرحلات، كما أنه سيمنحهم كميات البروتين الضرورية لأجسامهم.