شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تجبر شركات الهواتف الذكية على استخدام "أندرويد 10" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث، بأن شركة جوجل لن تسمح بإطلاق أي هاتف ذكى لا يعمل بنظام أندرويد 10 بعد تاريخ 31 يناير 2020، وذلك في محاولة منها لمعالجة مشكلة تأخر بعض الشركات في دعم الإصدارات الحديثة من نظام التشغيل التابع لها.

وبحسب موقع XDA-Developer للمطورين، فإن جوجل لن توافق على أي هاتف جديد يعمل بنظام أندرويد 9، بعد 31 يناير 2020، وهو ما يعني أن الهواتف الجديدة التي سيتم إطلاقها بعد ذلك التاريخ يجب أن تعمل بنظام أندرويد 10 لتحصل على موافقة جوجل لدعم خدماتها.

كما كشف التقرير إلى أن العديد من شركات صناعة الهواتف الذكية، قد تلجأ إلى الإحتيال علي جوجل من خلال تعجيل الحصول على الموافقة قبل ذلك التاريخ، ثم إطلاق الأجهزة بعده.

وكشف التقرير عن جدول يوضح تاريخ إطلاق كل إصدار، ثم الموعد النهائي للموافقة عليه في الأجهزة الجديدة، وفيما يتعلق بإصدار أندرويد 8.1 الذي سبق أندرويد 9، فإن آخر موعد لإطلاق أجهزة جديدة تعمل به هو 31 أكتوبر الجاري.

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فيما يري البعض أن هذه الخطوة من جوجل تهدف إلى التأكد من قيام مختلف شركات صناعة الهواتف الذكية من توفير برامج حديثة لمستخدميها، فيما ستتمكن جوجل من إصدار التحديثات الأمنية في الوقت المناسب.

وتتكون خدمات Google Mobile Services من تطبيقات جوجل والمكتبات والخدمات ، ويجب على مصنعي المعدات الأصلية الترخيص من أجل تثبيتها مسبقًا على أجهزة أندرويد.