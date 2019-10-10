تكنولوجيا: Sennheiser تكشف عن سماعات الألعاب اللاسلكية GSP 370 بعمر شحن يصل إلى 100 ساعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Sennheiser عن إصدارها الجديد من سماعة الألعاب اللاسلكية GSP 370 التي تأتي بنقطة تسويق أولى في عمر شحن يصل إلى 100 ساعة.

تتنافس في الأسواق الكثير من الإصدارات من سماعات الرأس اللاسلكية التي تستهدف اللاعبين، وSennheiser تقدم اليوم إصدار جديد يمكن أن يقدم الدعم بآداء أفضل مع عمر شحن أطول.

يلجأ اللاعبين عادة لإختيار السماعات السلكية لتفادي إنتهاء الشحن في الألعاب اللاسلكية أثناء الألعاب، وفي والوقت الذي جاءت فيه سماعة Steelseries Arctis Pro اللاسلكية ببطارية قابلة للتبديل، إلا أنها ستؤخر اللاعب لفترة قصيرة في الألعاب حتى إنتهاء غملية التبديل.

Advertisements

واليوم تقدم Sennheiser سماعتها اللاسلكية الجديدة GSP 370 للألعاب، مع ميكروفون للبث بأعلى جودة، هذا إلى جانب عمر شحن يستمر حتى 100 ساعة، كما أن تصميم السماعات اللاسلكية مع وسائد في سماعات الأذن وأيضاً في الجزء العلوي للسماعة يدعم المستخدم بتجربة مريحة لإستخدام السماعة لفترات طويلة.

كما تؤكد Sennheiser على إمكانية تشغيل السماعة عند إتصالها عبر منفذ micro USB، أيضاً من المقرر أن تتوفر سماعة GSP 370 بسعر 200 دولار تقريباً عبر متجر Sennheiser.

المصدر

اعلان

