ستبدأ شركة آبل في إنتاج نظارتها للواقع المعزز التي تحمل الاسم الرمزي "بروجيكت ستارت بورد" في وقت لاحق من هذا العام، وستطلقها في الربع الثاني من عام 2020، وفقا لمصدر معلومات موثوق بحسب موقع تومز غايد المعني بشؤون التقنية.
وكان كو يتوقع وصول نظارة آبل في 2020 منذ فترة مستقيا معلوماته من مصادر داخل سلسلة التوريد الخاصة بالشركة الأميركية.
وفي ذلك التقرير -الذي عرضه أيضا موقع بلومبيرغ الإخباري- قال كو إن النظارات لن تملك معالج صور مدمجا فيها أو وحدة معالجة مركزية (سي بي يو) وإنما ستعتمد على الاتصال بهاتف آيفون لتقدم تجربة الواقع المعزز للمستخدمين.
وستأتي نظارة الواقع المعزز مزودة بشاشة وكاميرا استشعار وإلكترونيات الاتصال اللاسلكي، مما يجعلها أخف وأقل استهلاكا لطاقة البطارية من نظارة مايكروسوفت هولولينس 2 وغيرها من نظارات الواقع المعزز، كما ستكون نظارة آبل للواقع المعزز أرخص أيضا من النظارات المنافسة، وفقا لما أكده كو في تقريره.
كانت هذه تفاصيل خبر نظارة 'آبل' في 2020... هذه أبرز مواصفاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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