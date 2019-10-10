نظارة 'آبل' في 2020... هذه أبرز مواصفاتها

ومصدر تلك المعلومات هو محلل آبل المعروف مينغ تشي كو صاحب التوقعات الدقيقة بما يتعلق بمنتجات آبل، حيث أكد هذا الأمر في تقرير لعملائه في شركة "تي أف إنترناشونال سيكيوريتيز"، وذهب كو أبعد من ذلك في تسمية الشركة التي ستزود آبل بهيكل النظارة، وهي شركة "تشانغينغ بريسيجن" الصينية.وكان كو يتوقع وصول نظارة آبل في 2020 منذ فترة مستقيا معلوماته من مصادر داخل سلسلة التوريد الخاصة بالشركة الأميركية.

وفي ذلك التقرير -الذي عرضه أيضا موقع بلومبيرغ الإخباري- قال كو إن النظارات لن تملك معالج صور مدمجا فيها أو وحدة معالجة مركزية (سي بي يو) وإنما ستعتمد على الاتصال بهاتف آيفون لتقدم تجربة الواقع المعزز للمستخدمين.

وستأتي نظارة الواقع المعزز مزودة بشاشة وكاميرا استشعار وإلكترونيات الاتصال اللاسلكي، مما يجعلها أخف وأقل استهلاكا لطاقة البطارية من نظارة مايكروسوفت هولولينس 2 وغيرها من نظارات الواقع المعزز، كما ستكون نظارة آبل للواقع المعزز أرخص أيضا من النظارات المنافسة، وفقا لما أكده كو في تقريره.