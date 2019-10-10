شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف عن هاتف iphone Se 2 وipad pro العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت تقارير جديدة صادرة عن Ming-Chi Kuo محلل أبل الشهير بأن الشركة الأمريكية تخطط لإطلاق جهاز iPad Pro مع iPhone SE 2 مطلع العام المقبل، كما ستطلق سماعة رأس AR أيضًا.

وبحسب موقع Gadgetsnow الهندى، قد يحتوى جهاز iPad Pro التالى على مستشعر 3D ToF فى الخلف لتحسين تجارب الواقع المعزز، وفى حين أن خطط شركة أبل لإطلاق سماعة AR قد انتهت منذ فترة طويلة، إلا أن التقرير يدعى أنها ستكون موجهة للاعبين المتنقلين وأن التجربة ستكون مشابهة لارتداء النظارات.

علاوة على ذاك ستصدر الشركة أرخص جهاز يدعى IPhone SE 2، ومن المقرر أن يطرح فى الربع الأول من عام 2020، ومن المتوقع أن سيكون أكثر بأسعار معقولة مقارنة بالهواتف الحالية، كما أنه سوف يشبه إلى حد كبير أيفون 8، لكن من المتوقع أن يتضمن ذاكرة وصول عشوائى 3 جيجابايت.

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