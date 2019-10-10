شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يضم ميزة قد لا تكون على علم بها .. تفتكر إيه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتوى تويتر على ميزة لم يلاحظها الكثير من المستخدمين رغم إطلاقها وقت سابق من هذا العام، والتى تتيح إخفاء أى ردود غير مرغوبة على تغريداتهم.

نقلاً عن موقع "مترو" البريطانى، تؤدى ميزة "إخفاء الرد" إلى ابعاد التعليقات عن أعين الآخرين أيضًا، ولكنها لا تؤدى إلى إزالتها تمامًا، بل يتم وضعها خلف زر صغير يمكن الضغط عليه للكشفعن التعليقات التى أراد المستخدم الأصلى إخفاءها.

قام تويتر بتجربة الميزة فى كندا، والآن أصبحت فى طريقها إلى المملكة المتحدة، إذ يمكن استخدامها من قبل أى شخص يريد إخفاء الردود.

وقال تويتر فى بيان تم نشره كسلسلة من التغريدات فى وقت سابق: "طالما لم يتم حذف التغريدة وليست من حساب محمى، فلا يزال بإمكان الجميع التفاعل مع الرد المخفى عن طريق الضغط على الرمز لعرضه".

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