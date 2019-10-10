شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ويندوز 10 يجلب ميزة جديدة لمستخدمى أندرويد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت شركة مايكروسوفت ميزة جديد بويندوز 10، تتيح لمستخدمى اندرويد القدرة على تلقى وبدء المكالمات من جهاز الكمبيوتر الخاص بهم.
نقلاً عن موقع "انجادجيت" الأمريكى، للاستفادة من الميزة ستحتاج إلى هاتف يعمل على الأقل بنظام Android 7.0 أو أحدث، جنبا إل جنب تطبيق Your Phone Android وجهاز كمبيوتر مع اتصال بلوتوث، لتكون قادر على بدء مكالمة، وإذا كنت تفضل عدم قبول مكالمة واردة فيمكنك الرد بنص أو إرسال المتصل مباشرة إلى البريد الصوتي.
ويمكن أيضا الوصول إلى سجل المكالمات الأخيرة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، كما يؤدى الضغط على مكالمة معينة إلى ملء الرقم تلقائيًا داخل شاشة الاتصال.
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