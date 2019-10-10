شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "إنستجرام" يطرح فلاتر سناب شات بميزة "الاستوريز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أدم موسيرى رئيس إنستجرام، عن تحديث جديد للقصص لاستعراض المؤثرات بسهولة أكبر، مع إضافة المزيد من الفلاتر الشبيهة بسناب شات.

ووفقًا لموقع Engadget الأمريكى، هناك ميزات جديدة أخرى أيضًا، مثل وضع Create الذى يمكنك من استخدام الملصقات التفاعلية دون التقاط صورة أولاً، جنبًا إلى جنب استخدام الصور المتحركة GIF كخلفية للقصص، وتتوفر هذه المزايا الجديدة بدءًا من اليوم، إذ يمكنك العثور عليها واستخدامها بكل سهولة.

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جدير بالذكر أطلق إنستجرام ميزة القصص عام 2016، والمستوحاة من تطبيق سناب شات المنافس، لإعطاء المستخدمين القدرة على إضافة مجموعة من الصور والفيديوهات على مدار اليوم، بدلاً من نشر الصور التى يتم اختيارها بعناية.