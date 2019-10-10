شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك: 3 ملايين مستخدم بخدمة Workplace للشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة فيس بوك أن خدمة Workplace الخاصة بالشركات وإدارة الأعمال، لديها الآن 3 ملايين مستخدم مدفوع، حيث تبدأ اشتراكات الخدمة بـ1.50 دولار شهريًا لكل عامل في الخطوط الأمامية ، ومن ثم تصل مستويات الخدمة إلى 4 دولارات و 8 دولارات ، وفق ما ذكرته تك كرونش.

وبحسب موقع tOI الهندى، فقد تم إطلاق هذه الأداة لأول مرة في عام 2016 ولكنها بدأت في الانتشار فى الآونة الأخيرة، وحسب التقرير ، استغرق فيس بوك أكثر من عامين للحصول على مليوني مستخدم مدفوع لأداته، لكنه أضاف مليون مستخدم آخر في الأشهر الثمانية الماضية فقط.

وقد أعلن فيس بوك أنه سيضيف Workplace إلى أجهزتها الذكية Portal لمكالمات الفيديو، فيما يعمل Workplace على تطوير استخدام الفيديو لفترة من الوقت، وكان الهدف من وراء ذلك هو إتاحة الفرصة للرؤساء لإرسال رسائل إلى العمال أو للأشخاص لإنشاء محادثات جماعية حول المشاريع، ويضيف فيس بوك الآن مميزات الفيديو بعدد من التحسينات التي تهدف إلى السماح للشركات باستخدام Workplace بعدة طرق.

Advertisements